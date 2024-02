La directrice de l'école de Trois-Ponts s'exprime après son retour sous tension: "La journée n'a pas été facile du tout"

À l'école communale de Trois-Ponts, la directrice faisait son retour ce mardi après avoir été réintégrée par le Conseil d'État. Une situation très mal vécue par les enseignants et les parents qui ont essayé de bloquer son entrée dans l'établissement. Elle a finalement pu franchir la grille et passer sa journée dans les murs de l'école.

Sa présence à l'école est indispensable pour qu'elle touche son salaire. "Oui, c'est une obligation et je ne suis pas ici pour le salaire", affirme-t-elle. "Je suis ici pour mon travail. On est bien d'accord. L'enseignement est très compliqué et quand vous êtes nommé sur une commune, vous ne l'êtes pas dans une autre commune. Et j'y suis depuis 30 ans."

Cette situation semble intenable. Comment va-t-elle se régler? "La journée n'a pas été facile du tout. Elle ne sera peut-être pas demain non plus, mais on continuera", indique la directrice. "Parce que ce n'est pas fini. Tout est en cours."