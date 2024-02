La grève des TEC est prolongée en province de Liège, annoncent les syndicats

Le mouvement de grève continue ce lundi au TEC Liège-Verviers et on apprend en cours de matinée qu'il va se prolonger dans les prochaines heures voire les prochains jours. Très peu, voire aucun bus ne circule ce matin. Direction et syndicats se rencontraient à 9h et les discussions sont toujours en cours.

Très peu, voire aucun bus ne circule ce lundi matin du côté de Liège et Verviers et cela va se poursuivre dans les prochaines heures et même peut-être dans les prochains jours. Une assemblée générale a débuté à 9h à Robermont et les discussions entre direction et syndicats sont toujours en cours. Mais les syndicats annoncent déjà que le mouvement de grève est prolongé.

"Les permanents vont nous présenter les résultats des négociations qui ont eu lieu fin de la semaine passée et le week-end. Et en fonction de ce qui sera présenté, l'assemblée votera la reprise ou la poursuite du mouvement. Si reprise il y a, il faut s'attendre à ce que ce soit au plus tôt mardi matin", nous indiquait ce matin Kevin Vandepar, chauffeur et délégué CGSP.