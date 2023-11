La pluie ? Quelle pluie ? Malgré la météo, le Village de Noël de Liège fait déjà le plein

C'est parti pour la saison des marchés de Noël ! Chaque année à la même période, les artisans se mettent en place, un petit peu partout, pour participer à ces événements familiaux, toujours très attendus. Chez nous, malgré la météo délicate, la fréquentation est très bonne pour ces premiers jours de festivités.

À Liège, par exemple, l'ambiance est déjà bonne. Les clients affluent et les artisans vivent un bon début de saison dans ce village de Noël. C'est notamment le cas de Gérard, qui tient un stand depuis des années à Liège et qui salue le courage des Liégeois, qui se déplacent en masse malgré la pluie. "On est là avec notre camembert chaud, avec notre jambon à l'os qui sort de la rôtissoire, on dit toujours la pluie du matin n'arrête pas le pélerin, mais la pluie du midi n'arrête pas le Liégeois non plus. A chaque fois qu'on décroche un jambon, je donne un petit coup de clairon", nous raconte-t-il, sourire aux lèvres.