Retournement de situation à Trois-Ponts, la directrice décriée de retour à la rentrée du 26 août prochain: "C'est l'incompréhension"

Selon nos informations, la directrice décriée de l'école communale de Trois-Ponts revient à la rentrée du 26 août prochain. Ce mardi 21 mai dès 8 h, l'association des parents des écoles de Trois-Ponts et Basse-Bodeux manifestera devant la maison communale. "On pensait qu'on allait être tranquille, que les enfants allaient l'être. Au-delà de la colère, c'est l'incompréhension", indique Nathalie Demanet, présidente de l'association des parents. "C'est une décision inattendue. On pensait qu'elle allait faire preuve d'humanité et ne pas revenir, mais non".