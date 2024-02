Retour sous tension de la directrice à Trois-Ponts: seulement 7 élèves sur 50 sont venus à l'école aujourd'hui

Hier soir, les enseignants et parents d’élèves en colère contre la directrice avaient lancé un appel à ne pas amener les enfants aujourd’hui. "Il semble que ce message soit bien passé", constate notre journaliste.

Situation très particulière ce mercredi matin dans l'école communale de Trois-Ponts, où la directrice est revenue dans l'établissement hier après avoir été écartée. A 8h, notre journaliste Michael Menten se trouvait sur place et la cour de récréation était vide. "Nous sommes devant les grilles de l’école et il n’y a pour le moment personne", dit-il.

"Une maman m’a dit : aujourd’hui, la plupart de nos enfants resteront à la maison. Et cela durera jusqu’à ce qu’on obtienne le départ définitif de la directrice", raconte-t-il encore.

Le groupement des enseignants et des parents, en colère contre la directrice, a décidé de les prendre en charge à domicile. Un geste fort qui pourrait se répéter, nous dit-on, si Claudine Lejeune reste dans l’établissement. "Ce matin, nous avons croisé quelques parents surpris et inquiets quant à la tournure des événements. Certains m’ont dit ne pas comprendre ce qu’ils appellent une prise d’otage des enfants", poursuit Michael Menten.

La directrice réagit

Face à l'absence massive d'élèves ce mercredi matin, la directrice a réagi: "Je ne m'attendais pas à un telle ampleur. Je suis vraiment déçue de voir la réaction parce que je pense qu'on ne pense pas aux enfants à ce moment-là. La justice a rendu verdict, moi , je ne sais pas aller plus loin. Tout est en cours", a-t-il confié à notre journaliste.

Cela fait deux ans que les problèmes existent dans cette petite école communale. Deux ans que cette directrice n’est plus la bienvenue dans l’établissement. "On nous parle de harcèlement, d’intimidation, d’incompétence et de documents falsifiés. Mais pour l’instant, personne ne souhaite nous en dire davantage", conclut Michael Menten, en direct de Trois-Ponts.