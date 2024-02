"37,5 trillions d'euros": à quoi correspond cette somme faramineuse gérée par Lieve Mostrey, le patronne de l'année?

Lieve Mostrey, l'entrepreneuse de l'année, patronne d'Euroclear, était l'invité de Martin Buxant ce matin à 7h50 sur bel RTL. La CEO définit Euroclear comme "le notaire des banques" : "une infrastructure de marchés, et ce sont toutes les grosses entreprises financières du monde et les banques centrales qui sont clients chez nous. Et nous, sur nos systèmes comptables et informatiques, on fait la sauvegarde de leurs titres et on leur permet de faire des transactions en titres d'une façon très sécurisée", explique-t-elle.

C'est combien de zéros derrière le 1, un trillion d'euros, lui a demandé Martin Buxant pour qu'on visualise bien. "12 zéros, a-t-elle répondu. C'est ça qui est en permanence sur nos livres et qu'on gère pour nos clients."

"Nos actionnaires, historiquement, c'était les banques, a-t-elle précisé. Et on vient d'une origine plutôt coopérative. Mais les banques ont eu de plus en plus difficile de nous détenir pour des besoins de capital qu'ils devaient mettre en face de leurs actions Euroclear. Et nous avons un profil très intéressant pour les investisseurs à long terme. Et du coup, on a vu venir des fonds souverains belges, des fonds souverains français, mais également des fonds de pension et des assureurs qui sont venus dans notre actionnariat".