"Une bien triste journée": une centaine de personnes et les pompiers présents aux funérailles de la famille décédée dans un incendie à Huy

Il y a une semaine, jour pour jour, un incendie s'est déclaré dans une habitation de Huy, six personnes, une famille entière, y ont perdu la vie. Ce mercredi, un dernier hommage va être rendu à ce couple et à leurs quatre filles. "C'est une bien triste journée. Nous n'avons jamais vécu ça et j'aurais souhaité ne jamais le vivre", témoigne Éric Dosogne, le bourgmestre de la commune. Pour la tragique occasion, la ville va participer aux frais d'enterrement qui, pour six personnes à la fois, sont élevés: "Habituellement, les pouvoirs publics prennent en charge quand les personnes ne sont pas susceptibles de pouvoir garantir l'enterrement de leurs proches."

À la tristesse générale, se joint celle des pompiers qui sont présents en masse: "Ça se fait rarement, mais c'était important pour les hommes. Ça nous permet de mettre un point final à cette intervention au niveau professionnel, avec cet acte symbolique pour rendre hommage aux victimes", raconte Christophe Jadot, capitaine et commandant des opérations le jour du drame. Les pompiers de la zone Hemeco sont intervenus pendant sept heures cette nuit-là.