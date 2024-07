Des jeunes scouts agressés en pleine nuit dans leur camp à Vielsalm: que s'est-il passé?

Des scouts liégeois, âgées de 9 à 11 ans, et leurs animateurs ont été agressés ce week-end en plein camp, à Vielslam, en province de Luxembourg. La troupe a été insultée et menacée de mort par des jeunes du village. Que s'est-il exactement passé ?

Alors qu’ils dormaient, une camionnette a fait irruption une première fois dans leur camp scout. Les jeunes louveteaux et baladins ont alors été réveillés brutalement. Quatre jeunes du village étaient à bord du véhicule. D'après le parquet, ils ont bruyamment fait le tour de la prairie en faisant des freins à main.

Dans la nuit de samedi à dimanche, de jeunes scouts et leurs animateurs ont été victimes d’une agression à Vielslam, en province de Luxembourg.

Un peu plus tard, ils sont revenus à vélo. Ces jeunes ont alors secoué, déchiré avec un couteau et tagué les tentes pendant une dizaine de minutes. Un enfant de 9 ans a été blessé.

"Ils ont porté des coups. Il y a des blessures légères à déplorer sur une des participantes au camp. On a des animateurs et des enfants qui sont en état de choc par rapport à ce qu'ils ont vécu", confirme Gilles Beckers, porte-parole de la fédération des scouts.

Ce sont des faits graves complètement inacceptables

Des menaces de mort ont également été proférées à l’encontre de ces jeunes scouts, âgés de 9 à 11 ans. "Ce sont des faits qui sont complètement inacceptables, et ce, peu importe l'âge des participants. Cela reste une incursion sur une propriété privée. Ce sont des faits graves. On va jusqu'à proférer des menaces de mort et des blessures physiques", souligne le porte-parole.