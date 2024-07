"Mettre en avant toutes les solutions": plus de 200.000 visiteurs attendus pour la plus grande foire agricole d'Europe à Libramont

Plus de 200.000 visiteurs sont attendus pour la 88e Foire Agricole de Libamont qui débute ce vendredi et se terminera lundi. L'événement ardennais se prolongera toutefois, comme de coutume tous les 2 ans, par deux journées dédiées à la filière forêt-bois avec la 22e édition de Demo Forest.

Forte de 700 exposants, 4.000 marques et 2.800 animaux répartis sur 100.000 m2 d'exposition, la Foire de Libramont se présente comme un rendez-vous incontournable de l'agriculture et de la ruralité et comme l'une des plus importantes foires agricole en plein air d'Europe. Cette 88e édition se déclinera sur le thème "Agissons ensemble", dans la droite ligne du slogan "Ici commence un monde durable" lancé fin 2020.

"Face à un futur incertain, un monde bouleversé par les impacts du dérèglement climatique, des crises sociales, des marchés nerveux et instables, les chocs successifs de la pandémie puis de la guerre en Ukraine, le retour d'une inflation que d'aucuns pensaient éradiquée, nous avons tous découvert les limites de la mondialisation et la perte d'autonomie de l'Europe. Le rôle de la Foire de Libramont est de mettre en avant toutes les solutions qui existent pour permettre à l'agriculture de faire face à ces défis", a souligné la directrice de l'évènement, Natacha Perat.