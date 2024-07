La plus grande foire agricole d'Europe s'ouvre ce vendredi: "C'est une fierté de venir ici"

La Foire de Libramont ouvre ses portes dès demain et pour tout le week-end. La plus grande foire agricole d’Europe prévoit d’accueillir 200 000 visiteurs pour 700 exposants belges et étrangers. Thème de cette nouvelle édition : "l'agriculture du futur".

Attention, convoi exceptionnel. Pierre vient de Steinbach, près de Gouvy. Il a fait 60 kilomètres avec ses deux fiertés. "Pour le moment, ça va. J'espère qu'on vient de passer au contrôle sanitaire et donc on va amener les deux bêtes et puis maintenant, on va aller au lavage". Cette vache blanc-bleu belge et son veau vivent leur première foire de Libramont. Gerboise et Hakim sont un peu stressés. Quatre jours intenses les attendent. "C'est une fierté d'amener une bête à Libramont. Ça, c'est sûr. C'est une fierté. Et surtout, amener une vache et un veau, c'est toujours une fierté". Un grand coup d'eau avec beaucoup de savon. "C'est la même chose que nous, sauf qu'on travaille encore mieux pour qu'elles soient toutes propres durant les quatre jours". En tout, ce sont 2 800 animaux qui arrivent au compte-gouttes.

C'est une foire importante.

Plus loin, des machines et du matériel sont présentés. 700 exposants se retrouvent sur 100 000 m² de stands. Ce Français présente cette machine compacte utilisée sur les poulaillers. Beaucoup d'exposants viennent de France ou des Pays-Bas. "C'est une foire importante parce que ça permet de tracer un peu les affaires à venir sur un an, deux ans", explique le vendeur.