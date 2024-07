"C'est vraiment chouette": à Bellefontaine, des étudiants en archéologie découvrent des traces de vie datant d'il y a plus de 2000 ans

"Toutes les petites buttes sont des tombes de l'âge du fer", nous explique même Fanny Martin, la responsable des opérations archéologiques du site, en pointant les dizaines de petites zones qui sont encore à explorer sur place. Ces tombes auraient parfois jusqu'à plus de 2.000 ans ! Le site est désormais fouillé par des étudiants de l'UNamur, qui sont mobilisés pour aider à comprendre ce qui se cache, précisément, sur ce site si particulier.

L'archéologie, c'est un monde unique, un univers à part. Ces passionnés d'histoire sont formés pour fouiller des lieux sur lesquels on circule sans penser qu'en dessous de nous, parfois, reposent des pièces datant de plusieurs millénaires. Du côté de Bellefontaine, une forêt fait ainsi office de terrain d'entraînement pour des archéologues, qui fouillent une série de tombes datant de l'époque celte.

Une découverte importante

Parfois, ces étudiants tombent sur des objets uniques. Comme Gauthier, qui a détecté une urne funéraire, placée au fond d'une tombelle. Une découverte qui pourrait être fondamentale pour comprendre l'histoire du lieu. "On est très contents, on a trouvé une urne funéraire en place. On peut supposer qu'il y a des restes d'ossements à l'intérieur, qui ont été crématisés", confirme Fanny Martin.

"C'est vraiment chouette, il faut juste avoir un travail minutieux et faire de notre mieux pour tout documenter par la suite", se réjouit Gauthier, l'étudiant en archéologie à la base de la découverte. Ces ossements pourraient permettre de découvrir la date de création de cette tombe. Ce fut le cas pour une autre tombelle, qui remonterait à 390 avant notre ère, par exemple.

Des découvertes toujours importantes pour comprendre l'histoire de notre pays.