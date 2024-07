Des jeunes scouts agressés en pleine nuit dans leur camp à Vielsam: que s'est-il passé?

De jeunes scouts liégeois, âgées de 9 à 11 ans, et leurs animateurs ont été agressés ce week-end en plein camp, à Vielsam, en province de Luxembourg. La troupe a été insultée, battue et menacée de mort. Que s'est-il exactement passé ?

Dans la nuit de samedi à dimanche, de jeunes scouts et leurs animateurs ont été victimes d’une agression à Vielsam, en province de Luxembourg.

Alors qu’ils dormaient, une camionnette a fait irruption dans leur camp scout. Les jeunes louveteaux et baladins ont alors été réveillés brutalement. Trois jeunes sont sortis du véhicule et ont secoué, déchiré et tagué les tentes pendant une dizaine de minutes.