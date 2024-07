Drame mortel à Vielsalm: ce que l'on sait sur l'accident du moniteur scout tombé dans le lac

La victime est née en 1998 et est originaire de Louvain, a précisé le parquet du Luxembourg par communiqué. Les jeunes revenaient des festivités de la fête nationale à Vielsalm.

Les pompiers, présents avec deux drones ainsi qu'une dizaine de pompiers de la zone Luxembourg et six de la zone DG (communauté germanophone), et les services de police ont mené en fin de nuit et en matinée des recherches sur l'ensemble des berges et autour du lac, sans trouver trace de la personne disparue.

"Les recherches sont actuellement interrompues, en attendant l'arrivée d'un bateau et de renforts de la protection civile", avait rapporté Stéphane Thiry durant la matinée.