Un jeune homme tué à coups de couteau en plein centre de Namur durant la nuit: le suspect déjà interpellé

Un meurtre s'est produit dans la nuit de vendredi à ce samedi à Namur. Les faits se sont produits en plein centre-ville dans une rue commerçante. Un témoin nous a prévenus via le bouton orange Alertez-nous. "Meurtre devant le Zara à Namur", nous a-t-il écrit.

Contactés par nos soins, les pompiers et la police confirment. Le bourgmestre de Namur nous en dit un peu plus. Une querelle est survenue entre deux jeunes d'une vingtaine d'années. La dispute a dégénéré et s'est soldée par des coups de couteau mortels, selon Maxime Prévot. Les secours n'ont rien pu faire pour sauver la victime. La police a rapidement mené l'enquête et est parvenue à arrêter un suspect.