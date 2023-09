Olivier Vandecasteele, élevé au grade d'Officier du Mérite Wallon, réagit: "J'accepte cette distinction avec gratitude mais aussi inconfort"

Olivier Vandecasteele a d'abord souligné avec beaucoup d'émotion que cette distinction lui était remise un an tout juste après la mort de Mahsa Amini, jeune Kurde iranienne décédée en Iran après son arrestation par la police des mœurs, pour non respect des strictes obligations vestimentaires islamiques. "J'accepte cette distinction avec gratitude, mais aussi avec inconfort car nombreux sont celles et ceux que j'ai cotoyés en détention et qui y sont encore", a-t-il souligné.

"Dans ma cellule, pendant plus de treize mois, en l'absence de contacts humains mis à part avec mes bourreaux, et malgré les demandes répétées du gouvernement belge, je n'ai jamais eu accès à une fenêtre qui puisse offrir un peu de lumière naturelle ou un repère dans la journée", a-t-il poursuivi. "On appelle cela la 'torture blanche', elle ne laisse pas de traces physiques, mais attaque l'intégrité psychique."

Rendant hommage à tous les "oubliés" auxquels il ne pourrait jamais être "infidèle", le travailleur humanitaire a aussi mis en exergue "la beauté" du soutien sur lequel il a pu compter. "Cette vague d'émotions en Europe, en Belgique, avec comme épicentre de la Wallonie, qui a crié 'stop" face à l'absurde."

"Celles et ceux qui se battent en Iran depuis un an pour réclamer un peu plus de liberté sont aussi victimes de 'l'arbitraire'. Alors, j'espère que vous m'autorisez à dédier cette récompense à ce peuple résistant, à cette jeunesse qui se forge face aux risques, dans l'épreuve, envers et contre la répression. Elle est et restera l'avenir du pays. Il n'y a rien de mal à vouloir la liberté, il n'y a aucun crime à demander justice. Je vous demande donc de continuer à les soutenir", a-t-il conclu, toujours en s'adressant aux membres du gouvernement wallon.

En terminant son discours, Olivier Vandecasteele a également assuré, la larme à l'oeil, que sa famille et ses proches méritaient tout autant que lui la distinction qui lui a été remise par la Walllonie.