Fusillade mortelle à Anderlecht: la victime a été abattue par erreur, elle n'était pas la cible des assaillants

Un homme a été abattu de plusieurs balles tirées avec une kalachnikov, dans la nuit de mercredi à jeudi, à Anderlecht. "La victime est décédée sur place des suites de ses blessures", avait expliqué la porte-parole de la zone de police Bruxelles-Midi. "Les suspects ont pris la fuite et un véhicule a été retrouvé incendié plus loin. Le laboratoire de la police judiciaire fédérale est arrivé sur les lieux et la police judiciaire fédérale mène l'enquête".

Seulement, selon nos confrères de Sudinfo, Khalid, père de famille de 31 ans tué dans cette attaque, n'était pas la cible des assaillants ! "Ce serait le propriétaire de la Golf GTI au volant de laquelle Khalid se trouvait qui serait en réalité la cible des tueurs", précise une source proche de l'enquête. Khalid serait alors une victime collatérale d'un règlement de comptes entre dealers.

Des représailles à venir