Colruyt annonce la vente de ses magasins Dreambaby

"Colruyt Group est convaincu que Dreambaby, sous l'égide de Supra Bazar, aura un avenir sain et durable et sera en mesure de mettre pleinement en œuvre sa nouvelle stratégie en tant que magasin spécialisé en articles pour bébés par excellence en Belgique, mettant l'accent sur les jeunes familles", commente le groupe dans un communiqué.

Supra Bazar n'est présente qu'en Flandre, totalisant cinq magasins. On y trouve "de la décoration d'intérieur, (des) jouets, des articles de bricolage, de jardin et pour animaux", présente Colruyt. Depuis la fin 2023, l'entreprise est également propriétaire de Kabine, qui compte deux enseignes à la Côte.

La direction actuelle de Dreambaby reste en place, tout comme les magasins et les employés, assure Colruyt. Les listes de naissance se poursuivent également. "Rien ne change", résume le groupe.

Le résultat de Dreambaby restera intégré aux résultats annuels de l'exercice 2023/24 de Colruyt en tant que "résultat des actions non poursuivies". Le groupe estime le résultat de cette branche à une perte maximale de 20 millions d'euros, "comprenant la perte opérationnelle et un certain nombre d'effets uniques tels que des pertes de valeurs et l'impact attendu de cette transaction". Une partie "des effets uniques" de l'opération a déjà été comptabilisée dans les résultats du premier semestre de l'exercice, précise le groupe.

Dans un communiqué, le syndicat libéral flamand ACLVB regrette cette vente et se dit inquiet. "Supra Bazar est un petit acteur belge, certainement par rapport au géant Colruyt Group", souligne le syndicaliste Wilson Wellens. "Nous ne sommes pas sûrs de ce que cela signifiera pour le personnel et l'avenir de Dreambaby à long terme", ajoute-t-il.