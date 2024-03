Déploiements des "points cash" dans le pays: l'accord établi n'est pas respecté, selon Test Achats

L'accord établi il y a près d'un an entre le gouvernement fédéral et le secteur bancaire sur le déploiement des points CASH n'est pas respecté, déplore mercredi Testachats. L'organisation de défense des consommateurs se base sur le contenu de cet accord et les déclarations du CEO de Batopin, société commune des quatre grandes banques et responsable du déploiement des points CASH.

La semaine dernière, Batopin a dévoilé l'ensemble des 970 points CASH qui s'ouvriront d'ici 2025. Le CEO, Jeroen Ghysel, a notamment assuré que 95% des Belges disposeront d'un point CASH dans un rayon de 5 kilomètres en voiture. Selon Testachats, qui, avec l'organisation pour seniors Okra et Financité, a été très critique du projet, cela ne correspond pas à ce qui a été convenu.