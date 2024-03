Les bougies parfumées connaissent un grand succès: à n'importe quel prix ?

Citron, Gaufre ou encore latte macchiato... Cette marque en a fait sa spécialité. Au total, près de 70 parfums et des collections éphémères à chaque saison pour séduire la clientèle. "Il y a quatre catégories : les bougies fruitées, fleuries, boisées/épicées et gourmandes/sucrées", indique Charlotte Sohet, responsable du magasin. Elle poursuit :"Ce que l'on recherche, ce sont les odeurs de qualité. On a également un label qui certifie notre non-dangerosité. C'est artisanal et les odeurs tiennent, il n'y pas de cires gaspillées".

Les bougies parfumées ... Les Belges les plébiscitent. "J'en achète au moins une fois par semaine. Je suis une grande consommatrice de bougies ! Cela met une certaine ambiance dans la pièce et c'est un beau cadeau. Les bougies artisanales sentent plus longtemps et plus forts", indique une cliente du magasin "Les bougies de Charroux". "J'en achète beaucoup, un peu trop peut-être", ajoute une autre.

Des prix qui varient

Enseignes d’ameublement ou de décoration : de plus en plus de marques proposent leurs bougies parfumées. Les prix varient : de 1 euro à 60 euros ou même à une centaine d’euros. Cette différence de prix s’explique par le choix des ingrédients pour les bougies les moins chères, produites à grande échelle : elles sont plutôt à base de cire minérale, issue de la pétrochimie. Leurs additifs allongent la durée de combustion.

Mais d'autres font le choix de l'artisanat, comme Gaëlle et Stéphane. Ils fabriquent leurs bougies entièrement à la main. "On fait tout à la main, on travaille avec des produits locaux. On pourrait travailler avec la Chine, mais on veut faire vivre le commerce local", explique Stéphane. Leur cire est végétale, deux fois plus chère que la paraffine. Ils y ajoutent quelques gouttes de parfum.

Au total : 19 parfums, plus de 30 000 bougies produites l’année. Elles coûtent 22,90 euros pour les modèles les moins chers (30 heures de brûlage) et 100 euros pour les plus chères.