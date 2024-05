Quels sont les produits que les Belges achètent le plus à l'étranger? "Une catégorie pour laquelle les travailleurs ne souhaitent pas se priver"

VIA place donc, sans surprise, les courses alimentaires en première place, les vêtements et textiles en deuxième place et les produits de soin et d'hygiène en troisième.

L'étude de VIA démontre que "ces dépenses transfrontalières sont particulièrement observées chez les 35-54 ans et dans les provinces du Hainaut et du Luxembourg qui se situent proche de la France et du Grand-Duché, où les prix alimentaires sont plus bas".

L'Association des émetteurs de titres voit dans les titres-repas "une barrière contre ce commerce alimentaire transfrontalier", car ils ne peuvent être utilisés qu'en Belgique. "D’ailleurs, les travailleurs munis de titres-repas sont moins enclins à faire leurs achats alimentaires à l'étranger (16 %)", affirme VIA.