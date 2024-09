Du parmesan...sans lait: que valent les fromages vegan?

On se penche aujourd’hui sur nos assiettes et sur un produit dont les Belges raffolent : le fromage. Neuf francophones sur dix en mangent régulièrement, mais ces fromages aussi se réinventent. On en trouve maintenant des vegan. Que contiennent-ils ?

Ces faux-fromages sont de plus en plus commercialisés, même si les avis divergent. "Je suis un peu sceptique", confie une cliente. "C'est un peu différent du camembert, il y a un goût de fromage, mais moins fort", ajoute un autre.

Que contiennent ces fromages ?

"Les deux ingrédients principaux sont l'huile de noix de coco et l’amidon", explique Ilana Taub, spécialiste en fromages vegan. "L’huile de noix de coco est une graisse et les amidons, ce sont souvent des amidons de pomme de terre. Ce sont des ingrédients qui sont souvent modifiés, même parfois génétiquement motivés. Ce n'est pas nécessairement mauvais, mais ce ne sont pas les meilleurs ingrédients non plus. Les alternatives au fromage aujourd'hui, d'un point de vue nutritionnel, n’apportent pas grand-chose".

Pourtant, les grandes marques de fromage veulent toute leur gamme végan, pour une raison en particulier : diminuer leur empreinte carbone. "Le fromage, c’est le 3e produit le plus intensif en termes d'empreinte carbone, après le bœuf et l'agneau", confirme Ilana Taub.

Le goût s’en rapproche, mais il manque quelque chose

Alors avec son équipe, Ilana développe des légumes fermentés qui pourraient servir de base aux fromages vegan du futur. Mais ces fromages sont-ils encore des fromages ?