Les marques distributeurs sont en hausse: restent-elles intéressantes?

Lisiane, elle, n'hésite pas à choisir sa marque en fonction du prix mais aussi de la qualité : "Si la qualité n’est pas assez bonne, je préfère changer de produit. Mais, je prends souvent le moins cher", avoue-t-elle.

Entre 12,6 et 14,6 % d'augmentation, c'est beaucoup mais moins que les marques traditionnelles. "On a été jusqu’à 20, 21, 22 %, c’est énorme et maintenant les marques de distributeurs ont également augmenté, mais à nouveau dans une proportion moindre que les marques nationales, si on prend les deux dernières années", explique Jean-Philippe Ducart, le porte-parole de Test Achats

Cette augmentation risque-t-elle de modifier les habitudes des clients ? Non, selon Pierre-Alexandre Billiet, économiste et CEO de Gondola, spécialisé dans la grande distribution : "On voit qu’une fois que le consommateur a acheté des marques de la grande distribution, dans la plupart des cas il y adhère et donc ce sont des parts de marché perdues, éternellement presque pour les grandes marques", conclut-il.