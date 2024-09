Prix des médicaments: ce que les pharmaciens peuvent (et ne peuvent pas) faire

Les pharmaciens jouent un rôle clé dans le système de santé, mais ils ne sont pas responsables de la fixation des prix des médicaments prescrits. Entre conseils, services de santé et gestion des médicaments, ils offrent bien plus qu'un simple comptoir de délivrance.

Cependant, pour les médicaments non remboursés, comme ceux en vente libre, un prix maximum est également fixé, mais avec une plus grande flexibilité. Le pharmacien peut ainsi ajuster légèrement les prix, notamment à travers des systèmes de fidélité ou des promotions sur certains produits.

Les pharmaciens jouent également un rôle de conseil : ils peuvent sensibiliser les patients et les médecins à des alternatives plus économiques, favorisant ainsi une réduction des dépenses de santé.

De plus, les pharmaciens interviennent également dans la gestion des traitements complexes, lorsque les patients prennent plusieurs médicaments. Ils analysent les interactions possibles et travaillent en concertation avec les médecins pour ajuster les prescriptions si nécessaire.

Le métier de pharmacien ne se limite donc plus à la simple délivrance de médicaments. Leurs responsabilités s'étendent de plus en plus vers le conseil, la prévention et l’accompagnement des patients, un rôle qui continuera de s'étoffer à l'avenir avec l'évolution du secteur de la santé.

