Le café est-il réellement mauvais pour la santé? Les révélations surprenantes d'un chirurgien cardiaque

Avec en moyenne près de sept kilos vendus par personne et par an, les Belges sont parmi les plus grands buveurs de café en Europe. Le café est plus que jamais une boisson très consommée, mais aussi de plus en plus tendance.

Le café est omniprésent dans notre quotidien, mais une question persiste : combien de tasses peut-on boire par jour sans risque pour la santé ? Didier De Cannière, chirurgien cardiaque à l'hôpital Saint-Pierre de Bruxelles, nous répond. "Dans l'idéal, je dirais quatre ou cinq tasses", confie-t-il. Une réponse qui pourrait surprendre, mais qui repose sur des études scientifiques récentes.