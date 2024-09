Posséder une voiture électrique coûte-t-il plus cher que l'équivalent thermique?

Ce lundi, dans les rues de Bruxelles, la manifestation en soutien des travailleurs d’Audi Brussels a réuni plusieurs milliers de travailleurs. Tous craignent que la fermeture d’Audi Brussels ne soit qu’un début et que d’autres usines ne ferment dans les mois à venir avec des milliers de pertes d’emploi supplémentaires à la clef. Pour les patrons du monde automobile, le coupable est tout trouvé : tout cela, c’est la faute de l’Europe qui leur impose de diminuer les émissions de CO2 et donc de vendre plus de véhicules électriques qui, pour l’instant, ne trouvent pas toujours leur public. Êtes-vous prêt à acheter une voiture électrique européenne pour sauver des milliers d’emplois ?

À modèle équivalent, la voiture électrique est-elle toujours plus chère que la voiture thermique ? En effet, une voiture électrique coûte généralement plus cher que son équivalent à moteur thermique, que ce soit pour les véhicules neufs ou d'occasion. La différence de prix se situe en moyenne entre 3 000 et 6 000 euros.

Sur le long terme, des économies possibles

Cependant, à long terme, les économies réalisées sur le carburant et l’entretien peuvent compenser cette différence de prix. Les voitures électriques n’ont pas besoin de vidanges d’huile régulières, et les systèmes de freinage s’usent moins rapidement grâce au freinage régénératif. De plus, les moteurs électriques sont plus simples et contiennent moins de pièces mobiles, ce qui réduit le risque de pannes coûteuses. La principale dépense reste le remplacement de la batterie, qui peut varier de 5 000 à 15 000 euros, avec une durée de vie moyenne de 8 à 10 ans.