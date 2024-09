Les marques blanches sur les pains du McDonald's sont-elles des traces d'anti-vomitif ? L'entreprise répond à Benjamin Maréchal

Depuis des années, une rumeur persistante sur les réseaux sociaux affirme que les pains des hamburgers McDonald’s contiendraient des anti-vomitifs. L'émission "Coûte que coûte" révèle enfin la vérité sur la mystérieuse marque blanche présente sur les burgers et dévoile les rigoureux contrôles de qualité mis en place par l'enseigne.

McDonald's sert plus de 69 millions de repas chaque jour dans le monde, consolidant ainsi sa position de leader incontesté dans le secteur de la restauration rapide. En Belgique, plus de 70.000 repas sont servis quotidiennement dans les 113 restaurants du pays, employant plus de 7.500 personnes.

Pourtant depuis des années, une rumeur circule prétendant que les petites marques visibles sur les pains des hamburgers de McDonald’s seraient des traces de substance anti-vomitive.