Maureen, institutrice depuis 9 ans, dénonce la situation des temporaires en congé maternité: "Je me sens abandonnée et démunie"

Depuis que je suis mère, je suis en colère. Je me sens abandonnée et démunie.

Pour la remplacer, son école a dû faire preuve d'ingéniosité. "Le lundi et le mardi, c'est une institutrice retraitée en mi-temps qui gère ma classe. Le reste de la semaine, c'est une logopède. Certes, qui fait très bien son travail, mais qui n'est pas qualifiée. On est en fin d'année, ce qui est synonyme de bilans, de réunions... J'aurais aimé que mes élèves soient mieux encadrés".

Maureen a choisi le métier qui a longtemps été considéré comme étant le plus beau du monde : institutrice. Mais aujourd’hui, elle fait face à certaines difficultés, qu’elle dénonce via le bouton orange "Alertez-nous". Enseignante à Bruxelles, elle est en congé maternité depuis début février : "Mes élèves sont toujours sans remplaçant. Nous avons commencé à chercher au mois de décembre, mais personne ne veut venir travailler à Bruxelles. Je reprends le mardi de la rentrée des vacances de printemps. Je ne vais pas pouvoir reprendre les cours sereinement. Je suis inquiète pour mes élèves, pour moi, qui allaite...", explique la jeune maman.

À ce stress, s’ajoute celui de sa situation personnelle et financière. N’étant pas titularisée, c’est la mutuelle qui la paie et non son employeur, comme les institutrices titulaires en congé maternité. "Je n'ai toujours rien perçu comme indemnités. Je dois me battre, téléphoner partout, envoyer des e-mails pour prétendre toucher un centime alors que je dois m'occuper de ma petite fille", indique Maureen. Désespérée, elle s’insurge contre cette situation, qui la pénalise deux fois : "Cela entraînera des conséquences sur mon traitement différé en juillet/août ainsi que sur ma prime de fin d'année. Ça ne donne pas vraiment envie de continuer à exercer ce beau métier...".

En effet, les enseignants qui ne sont pas titulaires touchent un salaire durant la période des grandes vacances, calculé selon le nombre de jours où ils ont travaillé. "Je suis institutrice depuis 9 ans et je n'ai toujours pas de nomination. Chaque année, je ne sais pas si je vais être reprise. Depuis que je suis mère, je suis encore plus en colère. Je me sens abandonnée et démunie".

À lire aussi Réforme du décret paysage: 4 membres du personnel enseignant sur 10 redoute une augmentation de la charge de travail

Une double peine

Les enseignantes qui ne sont pas titularisées en congé maternité, cela arrive très fréquemment selon Joseph Thonon, président de la CGSP-Enseignement. "Être titularisé, cela prend du temps. L’âge auquel les femmes ont leur premier enfant coïncide rarement avec une titularisation".