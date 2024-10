Zoé souffre de dysphasie, ses parents ont découvert les bienfaits d'une école spécialisée: "Chaque enfant a besoin de son propre chemin"

C’est à ce moment que les inquiétudes deviennent plus sérieuses. "Nous commençons à constater que Zouzou rencontre des difficultés. Malgré cela, nous suivons notre Zouzou avec l’aide de son nouveau professeur. Des choses se mettent en place et nous y croyons", raconte son père. Pourtant, à la fin de la troisième année, les difficultés persistent et un diagnostic est finalement posé par une logopède : Zoé souffre d'une légère dysphasie, soit un trouble du langage qui affecte principalement la compréhension des phrases, des textes et la rédaction. Malgré ce diagnostic, l’école considère que Zoé a les capacités d’évoluer en quatrième année malgré "des points très limites".

Les parents, cependant, se posent de plus en plus de questions. "De gros doutes s’installent pour nous concernant ce passage en quatrième. L’école essaie de faire de son mieux, nous positivons et nous nous donnons toutes les chances avec des pensées positives." Malheureusement, c’est en quatrième primaire que tout bascule. "C’est là que nous la perdons. Son sourire éclatant disparaît peu à peu. Les frustrations s’accumulent, la perte de confiance en elle s’installe et son sac à dos se charge de plus en plus de cailloux qu’elle n’arrive finalement plus à porter", se remémore Jérôme.

Les parents ont du mal à entendre que leurs enfants doivent suivre un parcours non-ordinaire, un parcours différent des autres

Arrivée à la fin de l’année, l’école propose de faire redoubler Zoé, mais les parents ne voient pas cela comme une solution. À ce moment, "Zoé est éteinte", indique son père. C'est alors qu'ils prennent une décision importante : consulter le centre PMS pour obtenir un avis extérieur. "Après avoir discuté longuement avec plusieurs enseignants, il est un fait que les parents ont du mal à entendre que leurs enfants doivent suivre un parcours non-ordinaire, un parcours différent des autres. Les enseignants ont également du mal à aborder ce sujet par peur de vexer ou de frustrer les parents. Tous les parents doivent être prêts à entendre ce genre d'avis et prendre conscience qu'il n'est pas anormal de sortir de l'ordinaire", insiste-t-il.