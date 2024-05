"C’est honteux": une machine à café augmente de 88 euros juste avant une promotion, est-ce légal?

On ne me dit pas que le prix va augmenter

Mais l’attente se révèle loin d’être payante pour le Gembloutois : "A ma grande surprise, la machine à café n’était pas revenue à son prix de 502 euros pour la promo mais son prix a été gonflé à 589,99 euros". Nicolas n’en croit pas ses yeux : "C’est 124 euros de plus que deux jours auparavant. Ce qui fait que même avec la promo tva offerte, la machine était plus chère".

C’est l’histoire d’une promotion qui passe mal pour Nicolas. Et le trentenaire a choisi de la partager via le bouton orange Alertez-nous. Il raconte qu’il s’est rendu dans un MediaMarkt en Wallonie pour acheter une machine à café De’Longhi. L’appareil est proposé au prix promotionnel de 466 euros (à la place de 502 euros prix plein). Le vendeur lui conseille alors d’attendre deux jours pour pouvoir bénéficier de la promotion "TVA offerte", et donc concrètement payer moins, une réduction nette d'un peu moins de 18 %. "Ce que je fais, je repars sans rien acheter", confie-t-il.

Résultat, avec cette nouvelle promotion, la machine revient à 488 euros, contre 466 euros quelques jours avant. Nicolas se sent "berné": "C’est suite à leurs conseils que j’ai attendu… Comment en une nuit, ça peut passer de 502 à 589,99 euros ? On est vraiment trompé". Quant à l’employé qui lui a suggéré d’attendre, il se défend de toute mauvaise intention. "On me dit que la promo a lieu à partir de mercredi, mais on ne me dit pas que le prix va augmenter", a-t-il assuré à Nicolas qui ajoute : "Les vendeurs ne comprennent pas trop, ils ne gèrent pas les prix, ce sont des étiquettes numériques. Et c’est la centrale qui les change".

Pour ce client mécontent, "le prix de plusieurs articles ont été augmentés et le consommateur paye plus cher que sans promotion. Nous sommes dans de la manipulation, de l’arnaque, de la fraude, c’est honteux", estime-t-il. Des sentiments qui le poussent à exiger le prix le moins cher : "Je suis resté là et j’ai insisté. Les vendeurs ont appelé le gérant. Je suis resté 30, 45 minutes et finalement ils ont commandé une machine, facturée à 466 euros".

Nicolas obtient donc gain de cause, mais la pratique le laisse amer : "Ils ont dit qu’ils allaient faire un geste exceptionnellement… En fait, pour que j’arrête de parler à voix haute dans le magasin et pour que j’oublie cette histoire. Mais, c’est le fait de gonfler les prix qui me dérange. C’est dégueulasse".