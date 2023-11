Vous voulez acheter en ligne des promotions "Black Friday" ? Voici des conseils pour éviter les arnaques

Le Black Friday, c’est ce vendredi. Autant dans les commerces physiques qu'en ligne, les campagnes de pub pour des bonnes affaires se multiplient. Si vous achetez en ligne, attention aux arnaques. Voici quelques conseils pour en tous les cas éviter de tomber dans le piège. "Il y a différents éléments. Le premier, c’est d’abord l’identité du site web, donc savoir à qui on a affaire. Concrètement, c’est regarder sur le site si vous avez un nom d’entreprise, une adresse géographique et un numéro d’entreprise. Ces données de contact sont obligatoires. Le deuxième, c’est de bien lire la description et les petits caractères du produit ou du service qui vous intéresse pour éviter les surprises. Par exemple, un article à 2 euros vous emmène en réalité vers un abonnement payant dans lequel on va vous prélever 50 euros par mois et ce n’était pas forcément votre objectif", met en garde Ibtissame Benlachhab, conseillère juridique au Centre européen des consommateurs. Elle préconise également de payer avec Paypal ou carte de crédit pour avoir une possibilité de retrouver son argent en cas de litige.

Sachez aussi que vous pouvez utiliser Mosc, une application qui existe depuis trois ans. Elle permet de comparer les prix d'un article pour déterminer où et quand l'acheter au meilleur prix. En sélectionnant un article, l'application compare en temps réel les différentes offres qui évoluent au fil du jour et notifie l'utilisateur quand le prix est au plus bas. Si une autre personne de l'appli a déjà choisi cet article, cela permet d'avoir un accès à l'historique des prix de ce produit et de savoir s'il était moins cher il y a quelques mois, etc. 1300 e-shops sont couverts par l'appli utilisée par plus de 30.000 personnes.

Selon une étude récente de Mosc, après avoir examiné l'évolution des prix de trois produits sur une année entière, les prix baissent uniquement de 2% au Black Friday et c'est en mars ou en octobre qu'ils sont les plus intéressants car ce sont des périodes creuses.