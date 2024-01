"C’est inacceptable qu’un service public ait de tels délais": voici la commune bruxelloise la plus lente pour délivrer des permis

Le moniteur d’auto-école anime un groupe Facebook sur le code de la route, groupe qui recueille de nombreux témoignages, et il dénonce : "Cela me paraît inacceptable qu'un service public ait de tels délais, alors que dans la majorité des communes, on obtient le permis en quatre ou cinq jours".

Et une fois que la demande est faite, le permis est prêt et peut donc être retiré dans un délai de cinq jours ouvrables.

Les communes "sans rendez-vous" pour le permis sont les suivantes : Auderghem, Ixelles, Watermael-Boitsfort, Uccle, Woluwe-Saint-Pierre, Woluwe-Saint-Lambert, Evere, Berchem-Sainte-Agathe, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Josse-ten-Noode et Schaerbeek.

Pour les cinq autres communes, celles dans lesquelles il faut prendre rendez-vous pour demander un permis, nous avons tenté d’en obtenir un pour voir quelle est la première date proposée.

Forest



Nous avons joint par téléphone Forest, la commune épinglée par Eric. Au bout du fil, l’employée confirme que la démarche n’est possible que sur rendez-vous et que la première date disponible est le … 21 mars. Nous sommes le 26 janvier. Cela fait donc deux mois de délai. C’est long, très long. Nous demandons pourquoi il faut autant de temps. "Il y a beaucoup de demandes", nous dit-on. Mais alors, que faire si c’est urgent ? La personne de bonne volonté nous indique qu’il est parfois possible d’intercaler des rendez-vous, en joignant par mail le service permis et en expliquant les raisons de cette urgence.

L’échevine de la Population de Forest admet que les délais peuvent être longs et confirme le maintien du système de réservation de rendez-vous pour les permis de conduire, les cartes d’identité et les passeports, un héritage du Covid. Elle insiste sur le fait qu’en cas d’urgence motivée, il est possible de trouver des rendez-vous dans des délais plus raisonnables. A noter que dans quelques mois, l’administration doit déménager dans la nouvelle maison communale. A cette occasion, une nouvelle organisation sera peut-être envisagée.



Bruxelles

La commune de Bruxelles qui englobe aussi Laeken, Haren et Neder-Over-Heembeek, utilise aussi les rendez-vous. Nous faisons le test en ligne. Et le délai est un peu moins long, mais il reste important. Le premier rendez-vous libre est le 12 mars, soit plus de 6 semaines d'attente.



Saint-Gilles

A Saint-Gilles, la démarche est la même. Deux guichets sont proposés avec deux premières dates différentes. Premier guichet : 30 janvier, puis 12 février. Deuxième guichet : 07 février.



Anderlecht



La commune d’Anderlecht reçoit les futurs détenteurs du permis sur rendez-vous, avec une première possibilité le 6 février.



Etterbeek



A Etterbeek, il faut aussi passer par une prise de rendez-vous en ligne, avec un premier rendez-vous très rapide dès le 29 janvier, soit trois jours après.



Retenter sa chance



Forest semble donc bien être la commune dans laquelle il faut le plus de temps pour obtenir un rendez-vous concernant une demande de permis. Après avoir téléphoné à l’administration communale, nous avons également essayé de prendre rendez-vous en ligne et là nous trouvons deux rendez-vous très rapidement, le 31 janvier, soit cinq jours plus tard… et ensuite rien avant le 21 mars. Il s’agit sans doute d’annulations, donc de rendez-vous qui redeviennent disponibles.

Quelques conseils si vous devez prendre ce genre de rendez-vous : essayez de le bloquer bien à l’avance. Et si vous avez une date trop lointaine, retentez à un autre moment, vous aurez peut-être la chance de pouvoir profiter d’une annulation.