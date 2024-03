Accident, litiges et résiliation : le parcours éprouvant de Monica avec son assurance

En juin 2023, Monica et sa compagne ont un grave accident. Bien physiquement, mais traumatisées par le choc, les complications ne vont faire que commencer. Leur assurance ne veut plus renouveler leur contrat. Elles nous ont contactés via le bouton orange "Alertez-nous".

Alors qu'elles prenaient leur voiture pour profiter d'une journée ensoleillée, Monica et sa compagne empruntent l'autoroute A54 en direction de Bruxelles. Sortant d'un tunnel en travaux, elles sont percutées par une camionnette d'une intercommunale. "Le conducteur s'est déporté sur la droite, alors que la ligne blanche était continue. Il nous a percutées. La voiture a fait des tonneaux et s'est retrouvée sur le toit", relate Monica, encore choquée par cet événement. Heureusement, ni la conductrice ni sa compagne n'est grièvement blessée. "On nous a dit qu'on avait eu un ange sur la tête ce jour-là". Le couple affirme également n'avoir reçu aucune aide du chauffeur : "Il n'est même pas venu voir comment on allait", déplore Monica.