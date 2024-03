Le jardin et l'ascenseur de mon immeuble ne sont pas entretenus. Puis-je réclamer une baisse de ces charges communes ?

Pour les locataires et propriétaires qui vivent dans une copropriété, c'est une question qui risque de les intéresser : si le jardin ou l'ascenseur de votre immeuble n'est pas entretenu, est-il possible de demander une baisse de ces charges communes ? Si oui, comment faire ?

Alors bonne nouvelle : oui, c'est tout à fait possible. Cependant, cela ne peut pas être fait n'importe comment. Tout d'abord, la question à se poser est de voir ce qui est compris dans les charges que vous payez tous les mois. Pour reprendre l'exemple du jardin, il faut s'assurer qu'il est bel et bien prévu qu'il soit tondu et quels sont les frais pour cela. Si c'est compris dans les charges et que vous constatez un problème, voici les personnes à contacter.