"On commence vraiment à être des vaches à lait !": des prix différents selon les supermarchés d'une même enseigne, est-ce légal?

Lorsque l'on fait ses courses, la comparaison des prix est bien souvent un passage obligé. Entre les enseignes, les différences sont bien souvent notables. Mais au sein d'un même enseigne, il n'est pas rare de constater des prix différents selon l'emplacement des magasins. Comment l'expliquer ? Cette pratique est-elle légale ? On vous explique.

John, habitant de Middelkerke, s'offusque de cette pratique! "On remarque que les prix sont moins chers à la Côte. Il peut y avoir deux euros de différence sur un produit de la même enseigne pourtant. On a commencé à faire des photos pour se rendre compte de ça. On commence vraiment à être des vaches à lait !", s'exclame-t-il.

Ce constat est partagé par plusieurs personnes via le bouton orange Alertez-nous. "Les magasins Colruyt vendent des caisses de bières à 5,25€ à Mouscron et Comines. Mais à Menin, le même produit est vendu à 4,40€. Cela n'est pas normal", s'offusque Jean. "Pourquoi chez Lidl, le carton de 12 œufs coûte 1,55€ à Middelkerke, 2,02€ à Mons et 1,55€ à Bruxelles ?", s'interroge Yvon.

Comment expliquer de telles différences ? Pour le comprendre, nous nous rendons au centre névralgique de Colruyt, situé à Hal, en périphérie bruxelloise. Chaque jour, la chaîne compare les prix de 62.000 produits de ses concurrents. Cela représente 1.302.000 relevés de prix par mois. Sur place, une centaine de collaborateurs se chargent d'encoder les prix des concurrents. "Je regarde les dépliants des concurrents et je regarde les promos qu'ils proposent. Et on adapte pour avoir les mêmes prix chez nous", indique Bruno Frédéric, employé.

Cette comparaison s'opère aussi bien au niveau national qu'à l'échelle régionale et locale. Autrement dit, si les collaborateurs de Colruyt découvrent des promotions pratiquées par une enseigne présente uniquement à Anvers, ils vont adapter leurs prix uniquement dans leurs magasins anversois. Colruyt peut également compter sur des collaborateurs qui prospectent les prix des concurrents en se rendant directement chez leurs concurrents. Les clients peuvent également jouer le rôle d'informateurs en renseignant les promotions et prix plus bas repérés à l'enseigne. En fonction des supermarchés qui se situent aux alentours, les prix peuvent être revus. Ce qui explique parfois des différences de prix d'un magasin à l'autre. "Nous sommes des suiveurs de prix. Nous réagissons aussi bien aux prix de rayons habituels qu'aux promotions", nous explique Jean-Christophe Burlet, directeur régional pour Colruyt Meilleurs Prix.