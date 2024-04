De la maladie à la victoire, Jack est prêt à conquérir la Belgique

Jack, 59 ans et ancien pompier professionnel des corps d'élite marins à Marseille, entamera bientôt la deuxième étape de son défi "Le tour de la Belgique à vélo". Après avoir vaincu un cancer du pancréas en 2020, Jack a trouvé une nouvelle motivation. Son objectif: soutenir ses amis malades et ceux en rémission.

En 2013, le couperet est tombé: “Les médecins me donnaient 5 ans. L’espérance de vie pour le cancer du pancréas est vraiment courte”, nous confie-t-il. Malgré les pronostics des médecins, Jack a surmonté les défis du cancer grâce au soutien de ses proches, mais pas que… “Je ne me suis jamais laissé abattre et je n’ai jamais baissé les bras, tout ça grâce au sport”.

Le tour de la Belgique à vélo en toute autonomie

Dès son jeune âge, le sport est une constante dans la vie de ce pensionné: “À 10 ans, je faisais déjà 15 à 20km de course à pied”. Jack est un sportif de haut niveau et la maladie ne l'arrêtera pas. À quelques foulées de ses soixante ans, ce battant continue à se surpasser. Après une première course de 523 km à pied l'année dernière, Jack se lance un nouveau challenge cette année : le tour de la Belgique à vélo.