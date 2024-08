Fabian raconte ne pas avoir pu payer en 3 fois dans un magasin de meubles affichant cette option

Fabian, infirmier en invalidité, a récemment emménagé dans sa nouvelle maison et était à la recherche de meubles. Il s’est rendu sur le site internet de Zoli99, et a été séduit par une promotion pour des fauteuils balançoire : 99 euros au lieu de 399, avec possibilité de payer en trois fois sans frais supplémentaires.

"Payer en trois fois, c’était une facilité parce que je viens d’acheter une maison donc j’ai des frais qui vont avec", explique-t-il.

Mais au moment de finaliser son achat, l'option de paiement en trois fois via Alma n'était pas disponible. Il a donc contacté le service client via le chat en ligne, où on l’a invité à se rendre en magasin pour effectuer l'achat avec paiement en trois fois.

Finalement, la responsable me dit que le paiement en trois fois n’est pas possible, que ça n’existe plus.

Fabian nous raconte que les employés du magasin Zoli99 de Tongres lui ont donné des informations contradictoires : "La vendeuse me dit ‘tout à fait ça se fait en caisse avec la responsable’. Là subitement, non ce n’est plus possible. Et puis ça redevient possible moyennant 70 euros de frais d’ouverture de dossier".

Fabian s’étonne de ces frais supplémentaires : "Le site n’en fait nullement référence pas plus que l’affichage en magasin, ni même le site d’Alma d’ailleurs". Le Liégeois nous dit pourtant avoir vu en magasin une affiche avec le produit en question, indiquant que le paiement en trois fois est disponible sans frais. "Finalement, la responsable me dit que le paiement en trois fois n’est pas possible, que ça n’existe plus".



Déterminé à obtenir des réponses, Fabian recontacte le service client le lundi suivant. Il nous dit être tombé sur une interlocutrice désagréable qui lui conseille simplement d'acheter ses articles ailleurs si les conditions ne lui conviennent pas. "Elle m’a envoyé gentiment promener", estime-t-il. Et le Liégeois de s’indigner : "C’est inacceptable d’abuser ainsi des gens".