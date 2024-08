Les trois enfants de Mickaël souffrent d'asthme: leur traitement est en rupture de stocks...jusqu'en 2025

Mickaël, originaire de Binche, est père de trois enfants âgés de 8 ans, 6 ans et 5 ans. Malheureusement, tous trois sont asthmatiques et souffrent de nombreuses allergies. Pour remédier à leurs problèmes respiratoires, ils utilisent un puff. "Leur traitement, Flixotide 50 ug, se présente sous forme de puff à prendre matin et soir. Un flacon dure 21 jours pour chaque enfant, donc je dois renouveler régulièrement l'ordonnance", explique le père de famille. Sans ce médicament, il est très difficile pour ses enfants de mener une vie normale. Malheureusement, il est très souvent en rupture de stocks. "Ce traitement est constamment indisponible. Déjà, l'été dernier, il était en rupture, et maintenant, il le sera à nouveau jusqu'en janvier 2025."

Sans ce traitement, ils ont du mal à respirer.

Cette situation complique énormément la vie des enfants, qui dépendent de ce médicament : "Sans ce traitement, ils ont du mal à respirer et ne peuvent pratiquer aucune activité sportive. De plus, ils toussent toute la nuit, ce qui les empêche de dormir correctement", précise Mickaël, désemparé. Les alternatives sont limitées. "Le seul traitement de remplacement est le Ventolin Diskus 200 microgrammes, mais il est trop dosé pour être utilisé matin et soir par mes enfants. Ils ne peuvent le prendre qu'une fois par jour, ce qui ne les soulage pas assez."