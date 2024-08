Face à une plaque d'égout située devant chez elle, Nora vit un enfer au quotidien: "elle émet un bruit assourdissant à chaque passage de véhicule"

Et ce qui est encore plus problématique, c'est qu'en cette période estivale et les fortes chaleurs, elle a pour habitude d'ouvrir les fenêtres pour dormir, ce qui renforce donc l'intensité du bruit qu'elle entend. Du coup, elle se retrouve à devoir dormir dans son salon pour avoir moins de nuisances.

Pour Nora, c'est une situation qui ne pouvait plus durer. Cette habitante de Schaerbeek fait face, depuis plusieurs mois, à un problème qui en vient à perturber son quotidien: une plaque d'égout. "Elle émet un bruit assourdissant à chaque passage de véhicule, ce qui rend la vie dans notre rue insupportable. (...) Ce bruit constant perturbe notre sommeil, nuit à notre qualité de vie et impacte la tranquillité du quartier", raconte-t-elle.

Pour tenter de faire bouger les choses, Nora s'est rendue sur le site "Fix my street", une platerforme en ligne qui permet de signaler des incidents dans l'espace public bruxellois. Après un premier message envoyé il y a quelques semaines, Nora en a envoyé un second il y a quelques jours. Et là, elle s'aperçoit que plusieurs personnes ont également signalé le même problème. "Malgré nos démarches auprès des autorités compétentes, aucune action n'a été entreprise pour résoudre ce problème qui perdure depuis longtemps".

Un cas particulier

Afin de comprendre comment solutionner ce problème, nous avons contacté Bruxelles Mobilité. Et lorsque nous précisons que la plaque d'égout se trouve à environ 5 cm de rails de tram, ils soulignent un élément important. "Lorsque c'est une plaque qui se situe à 1 mètre des rails de tram, c'est la STIB qui est compétente".

Dans le cas présent, la plaque appartenait en fait à Vivaqua, la société bruxelloise des eaux, et se trouvait en dehors de la zone d'intervention de la STIB car la plaque était derrière la ligne blanche. Mais la société des transports en commun bruxellois ayant envoyé une équipe sur place, le problème a été réglé, pour le plus grand plaisir de Nora, "vous ne pouvez pas savoir comme ça me change la vie. J'ai mis du temps à me rendre compte que le bruit avait disparu, on n'avait plus l'habitude du silence", se réjouit notre alerteuse.