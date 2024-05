"Franchement, j’étais choqué": Thomas paie sa nouvelle paire de lunettes plus chère simplement parce qu'il est francophone

Pourquoi ceux qui parlent néerlandais auraient-ils droit à une réduction et les autres non?

Quelques heures plus tard, il décide de taper la référence des lunettes dans Google: "Je voulais vérifier que j’avais bien commandé la paire la moins chère possible", dit-il. C’est là qu’il tombe sur la version néerlandophone du site : "C’est exactement la même version que la version francophone, si ce n’est la langue sélectionnée." Sur cette version néerlandophone, la paire de lunettes choisie par Thomas est proposée avec 25% de réduction. "Franchement, j’étais choqué, alors j’ai décidé de leur écrire un mail pour réclamer la réduction", explique le père de famille.

Thomas nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous pour nous raconter sa mésaventure. Il a besoin de nouvelles lunettes.... après quelques recherches sur Internet, son choix se tourne vers le site Alensa.be, connu pour être l’un des sites où les lunettes sont les moins chères. Il choisit sa paire, ses verres et passe sa commande.

Alors que Thomas s’attend à être remboursé par le site, la réponse de la société va le surprendre. "Ils m’ont dit que j’étais un menteur et que la paire choisie était au même prix sur la version francophone et néerlandophone. Heureusement que j’avais fait des captures d’écran." Pourtant, même avec les captures d’écran, la marque ne veut pas faire de geste. Celle-ci affirme à Thomas qu’il s’agissait d’une offre temporaire et qu’ils ne peuvent donc rien faire. "Ils parlent d’offre temporaire alors que ce n’est pas le cas. Quand je me rends sur le site, l’offre est toujours visible", prétend notre interlocuteur.

Thomas a également effectué une recherche de lunettes pour ses enfants. "J’ai eu le même cas avec les lunettes pour mes enfants. Elles sont moins chères sur la version néerlandophone, donc on a commandé sur celle-ci. Mais ce n’est pas normal ! Pourquoi ceux qui parlent néerlandais auraient-ils droit à une réduction et les autres non ?", se demande-t-il.

Légal ou illégal?

Les explications du site sont assez floues. D’ailleurs, le service après-vente n’est proposé qu’en néerlandais, pas facile donc pour un francophone de se faire comprendre : "J'avais l’impression de lire des mails traduits par Google Traduction", explique Thomas.