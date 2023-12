"J'ai déménagé": Patrick et sa femme se sont portés volontaire pour accueillir des réfugiées ukrainiennes, mais après 18 mois, ils sont démunis

Patrick nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous car il se sent démuni. Lui et sa femme s'étaient portés volontaire au début de la guerre en Ukraine pour accueillir des réfugiés chez eux. Mais après 18 mois d'accueil, aucune solution stable n'est trouvée. Patrick a même dû déménager tant les relations entre eux se sont dégradées. Aujourd'hui, il déplore que le CPAS ne les aide pas à trouver une solution.

"Je n'aurais jamais imaginé que je devrais encore déménager". En plein déménagement, Patrick est dépité: il ne peut plus vivre dans son ancienne maison. Depuis 18 mois, il accueille, avec sa compagne, deux réfugiées ukrainiennes, une maman de 63 ans et sa fille de 40 ans. Un accueil qui s'annonçait de bon augure, et qui devait initialement durer 3 ou 4 mois. C'est pourquoi il nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous: "On les a accueillies comme il fallait. J'ai préparé la maison pour qu'elles soient bien et ça s'est passé très correctement", explique-t-il.

Mais l'hébergement censé être temporaire s'est prolongé: leurs relations se sont dégradées au fil des mois. "Maintenant, c'est vraiment un travail à temps plein de les héberger. Je suis parti parce que je ne supportais plus, c'est invivable! Mon couple est en danger alors qu'on les a accueillies comme de la famille", confie Patrick, aujourd'hui sans solution. Il nous explique également que les Ukrainiennes auraient changé la serrure de leur chambre, sans prévenir le couple avant.