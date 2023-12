Sortez vos plus beaux parapluies: la journée sera marquée par des pluies et de la bruine

La nébulosité sera abondante, avec par endroits déjà quelques faibles pluies ou bruines. En fin de matinée, une zone de pluie plus structurée arrivera par le nord-ouest et progressera l'après-midi sur les autres régions. En Ardenne, le temps sera brumeux avec des champs de brouillard locaux en matinée (éventuellement givrant tôt ce matin).

Les maxima s'échelonneront entre 2 ou 3 degrés en Ardenne, 8 degrés sur le centre et 11 degrés au littoral. Le vent de sud-ouest sera modéré à localement assez fort. A la mer, il s'orientera au nord-ouest en fin d'après-midi. Les rafales atteindront 50 à 60 km/h.

Mercredi, le temps sera d'abord sec avec des éclaircies locales sur l'ouest et le nord-ouest. L'après-midi et en soirée, de faibles pluies ou de la bruine tomberont à partir du nord-ouest du pays. Les températures atteindront 4 degrés en Hautes-Fagnes, 8 degrés sur le centre et 10 ou 11 degrés à la mer. Le vent d'ouest-sud-ouest sera modéré. A la mer, il sera assez fort à fort avec des rafales de 60 km/h ou un peu plus.

Jeudi, il fera dans l'ensemble très nuageux avec des périodes de pluie. En Haute Belgique, les précipitations seront nettement plus régulières que dans les autres régions. Il fera doux avec des maxima de 6 degrés en haute Ardenne à 11 ou 12 degrés dans l'ouest. Le vent sera assez fort dans l'intérieur, fort à très fort à la mer, de secteur ouest. Des rafales de 70 à 90 km/h pourront se manifester au littoral et sur le relief; ailleurs, elles seront comprises entre 60 et 70 km/h.