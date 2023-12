"Beaucoup de gens pensent à leur portefeuille": le champagne a toujours la cote, mais d'autres alternatives montent en puissance

Les fêtes de fin d'années arrivent à grands pas, et à cette occasion de nombreux Belges voudront fêter cela avec des bulles alcoolisées. Et parmi les choix possibles l'un ressort en particulier : le champagne.

Pourtant depuis le début de l'année celui-ci est en baisse de 15%, et même s'il remonte en fin d'année grâce à son fort lien avec les fêtes, il est de plus en plus souvent remplacé par d'autres produits plus méditérannéens comme le Prosecco italien, le Cava espagnol ou encore le Crément, français lui aussi. On peut expliquer ce revirement de plusieurs façons, mais c'est souvent le prix de la bouteille qui revient le plus souvent.