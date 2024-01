Jean est victime de spoofing téléphonique: "Il s'agit de 4 appels frauduleux par jour"

Derrière ces numéros belges, se cachent en réalité de numéros étrangers. Cette méthode a un nom : le "spoofing". Le principe : usurper une identité et s’approprier un numéro de téléphone. Concrètement, les fraudeurs ciblent un numéro de téléphone en particulier. Ils procèdent ensuite à des appels d’hameçonnage en se faisant passer pour une société. Le but : rendre plus crédible leur demande en faisant apparaître un numéro local au lieu d’un numéro étranger.

Les fraudeurs utilisent tout simplement des applications ou des logiciels qui permettent de créer et de relier plusieurs numéros composés de divers indicatifs régionaux à un cellulaire. L’objectif est ensuite de soutirer des données personnelles. Une fois l’arnaque bien établie, les numéros en question peuvent ensuite être détruits facilement. Cela permet de ne plus être joignable sans avoir à changer le vrai numéro d’origine : "Un message indiquant que le numéro est hors service se fait entendre, tout simplement." explique Olivier Bogaert, commissaire au sein de l'unité en charge de la lutte contre la cybercriminalité.

Dans les faits, tout le monde peut utiliser un faux numéro de téléphone. Plusieurs applications existent. Elles sont appelées les "burner applications". Certaines permettent même d’accéder à une période d’essai gratuite de 7 jours. Elles permettent d’utiliser de faux numéros de téléphone temporaires qui peuvent ensuite envoyer des messages, passer des appels, et même démarrer des appels vocaux.