Des voitures se garent devant votre garage? Voici ce que vous pouvez faire

Nathalie nous a envoyé un message via le bouton orange "Alertez-nous". Elle regrette que des conducteurs garent leur voiture juste devant la porte de son garage. Certains ne laissent pas assez de place pour qu'elle puisse sortir sa voiture. Elle se demande ce qu'elle doit faire dans ce cas. Appeler directement la police ou le dépanneur?

Si le conducteur n'est pas à proximité, alors il faut appeler la police. Mais retenez bien ceci: vous ne pouvez pas appeler le dépanneur vous-même, c'est la police qui se charge de ça. Quand elle arrive sur place, elle essaie d'abord d'identifier le propriétaire de la voiture, pour ensuite, le contacter, et lui demander de déplacer son véhicule. Si ça échoue, que la personne ne sait pas venir dégager votre allée dans un délai raisonnable, alors la dépanneuse peut être appelée.

Il y a plusieurs réflexes à avoir. Vérifiez d'abord que le conducteur n'est pas à proximité, ou regardez s'il a laissé un mot sur le pare-brise. Parfois, ça se règle en quelques minutes, car le stationnement est interdit devant un accès carrossable, mais l'arrêt est toléré. On peut donc, par exemple, déposer ou prendre quelqu'un en voiture, en se garant quelques instants devant un garage. Si c'est de votre garage dont il s'agit, n'oubliez pas d'aposer une reproduction de votre plaque d'immatriculation sur la porte.

Attention, l'Institut Vias nous précise bien que "dès que le dépanneur a commencé à déplacer la voiture sur son camion, il est trop tard et la voiture sera dépannée". En moyenne, un dépannage coûtera entre 200 et 250 euros, et celui-ci sera aux frais du propriétaire de la voiture.

En plus du dépannage, le propriétaire risque une amende de 58 euros, car il s'agit d'une infraction du premier degré.

Le conducteur mal garé pourrait aussi être poursuivi par le propriétaire de l'allée ou du garage, c'est que précise Touring. "S'il est obligé de prendre un taxi pour se rendre à l'aéroport ou à un rendez-vous d'affaires, le propriétaire pourra réclamer le montant déboursé. Et les frais de justice seront à charge".