La grève de Ryanair a presque ruiné le voyage de noces de Jérôme et Jessica: "Nous n'arriverons pas à l'heure pour la croisière"

Malheureusement pour Jérôme et sa femme Jessica, ils devaient partir en voyage de noces ce 14 septembre. Ils décollaient de Charleroi pour rejoindre la ville de Trévise, en Italie. Leur vol est désormais annulé. Ils doivent partir ce mercredi et payer des frais supplémentaires.

C'est moins d’une semaine avant leur départ qu'ils entendent à la radio que Ryanair fera grève les 14 et 15 septembre. Pour le couple, c’est un cauchemar. "Nous avons eu peur, nous avons attendu deux mois pour partir en voyage de noces et pour finir, c'est un stress en plus." Le voyage de noces tant attendu devra peut-être s’annuler.

La seule solution possible et donc de partir un jour à l'avance. "Soit, nous prenons encore un jour de congé, soit, nous perdons tout." En effet, comme ils comptaient partir le 14, Jessica et Jérôme travaillaient le 13. Désormais, ils doivent poser un jour de congé en plus.

Le couple doit aussi faire de nouveaux frais pour leur voyage. "Nous devons finalement partir le mercredi. Donc nous avons dû racheter un billet. Nous avons dû louer un nouvel hôtel pour une nuit." Au total, le couple a dépensé 200 € de plus que prévu, sans oublier le jour de congé qu'ils ont dû prendre et qui va impacter leur salaire.

Aucune nouvelle de Ryanair