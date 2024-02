Laura achète une boîte de biscuits et repère la présence d’alcool dans la liste des ingrédients: "Des parents doivent en donner à leurs enfants sans s'en douter"

Sur le packaging de ces biscuits baptisés "Rotolino", des gâteaux sont présentés avec un dessin alléchant d'un verre de lait, d'un épi de blé et de cacao. "Quand j'ai fini par goûter, j'ai trouvé qu'ils avaient un petit goût d'alcool, mais j'ai pensé que ça devait venir des arômes", raconte Laura. C'est seulement en scrutant minutieusement la liste des ingrédients qu'elle a découvert la mention "alcool". Une information reléguée au milieu de la liste, en caractères minuscules.

Laura (nom d’emprunt pour garantir l’anonymat), une habitante d'Asse âgée de 40 ans, a récemment fait une découverte surprenante en achetant une boîte de biscuits dans un magasin Action. Pensant offrir une friandise sans danger à sa famille, elle s'est rapidement rendu compte que les gâteaux contenaient de l'alcool, une information qui n'était pas clairement indiquée sur l'emballage. "Je trouve ça inadmissible !", s'indigne-t-elle via le bouton orange Alertez-nous. Un emballage trompeur pour Laura, inquiète pour les plus jeunes

L'emballage ne laissant en rien présager cet ingrédient, Laura estime que la dissimulation de cette information peut tromper de nombreuses familles :

"Beaucoup de parents doivent en donner à leurs enfants sans s'en douter", s'inquiète-t-elle. Cette situation est d'autant plus préoccupante pour Laura qui a un bébé de 9 mois.

"Cela pourrait risquer de prédisposer des enfants à la consommation d'alcool, sans compter que si jeune, c'est nocif. Sans parler des personnes qui ont arrêté de boire ou ne souhaitent pas consommer d'alcool", s'alarme-t-elle.

Des molécules d'alcool évaporées à la cuisson ?



"Pour un produit ayant subi une cuisson, l’alcool s’est a priori complètement évaporé et seul l’arôme du produit garde un intérêt pour l’opérateur. S’il s’agit d’un arôme, il ne doit pas toujours être quantifié", explique Etienne Mignolet, porte-parole du SPF Économie.

Le problème réside dans le manque d’information concernant l’alcool présent dans ce produit, observe le docteur Orban, spécialiste des problèmes liés à l'alcool. L’alcool a-t-il ajouté avant ou après sa cuisson ? interroge-t-il. Impossible de le savoir à la lecture de la liste des ingrédients. Il appelle à un meilleur encadrement de toutes les denrées alimentaires qui contiennent de l’alcool, et pas seulement celui des boissons.



Eleonore de Fournas, porte-parole des magasins Action, nous rapporte les informations de son fournisseur Balconi : "La présence de traces d'alcool (d'origine végétale) dans le produit en question a pour seul but de permettre sa conservation en évitant l'utilisation de conservateurs chimiques."



Quant à la teneur en alcool de ces biscuits, Balconi se contente de nous assurer qu'il est infieur à 1%. Un pourcentage non négligeable pour le Docteur Orban. "Les bières 'sans alcool', c'est jusqu'à 0,5%...", note-t-il.