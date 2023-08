"Scandaleux!": Justine voit un camion poubelle mélanger les sacs orange, jaune et bleu, mais comment l'expliquer? Bruxelles-Propreté répond

Les camions-poubelle mélangent-ils tous les déchets ensemble? C'est en tout cas ce qu'a photographié Justine, habitante de Jette. Interpellée, elle nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous. Que s'est-il passé? Bruxelles-Propreté nous éclaire, et assure qu'il s'agit d'une "mesure exceptionnelle". Explications.

"C'est scandaleux". Justine (nom d'emprunt), habitante de Jette en Région bruxelloise, a été témoin d'un fait particulier dans sa rue: "J'ai vu un camion poubelle mélanger les sacs blanc, bleu, orange et jaune. Je trouve cela scandaleux!", s'indigne-t-elle via le bouton orange Alertez-nous, photos à l'appui. Ces images datent du 30 juin dernier. Elles ont été prises rue Smet Denayer à Jette.

"Le problème, c’est que parfois ces points d’apports sont alimentés de manière anarchique. Ici en l’occurrence, il ne devait pas y avoir de sacs le 30 juin. Ils auraient tous dû être collectés deux jours auparavant. On s’est retrouvés à la veille d’un week-end avec trop de sacs sur la voie publique. On a alors décidé d’organiser ce qu’on appelle un 'rattrapage' et d'envoyer nos camions récupérer ces sacs", ajoute-t-il.

Mais que s'est-il passé? Pourquoi tous les sacs ont été ramassés en même temps? Pour tenter de comprendre, nous avons rencontré Adel Lassouli, porte-parole de Bruxelles-Propreté. "Ce qu’il s’est passé ce jour-là est totalement exceptionnel", rassure-t-il. Et l'explication est très simple: "Il faut savoir que le quartier en question est en travaux depuis plusieurs semaines, et donc nos camions n’ont pas accès à un certain nombre de rues. Dans ces cas-là, on organise des points d’apport, c'est-à-dire que les riverains doivent amener leurs sacs dans des rues adjacentes".

Mais, problème: il y avait trop de sacs poubelle pour les laisser sur la voie publique, mais pas assez pour pouvoir envoyer à chaque fois un camion différent selon la couleur. "Il peut arriver comme dans ce cas-ci, où on a des circonstances exceptionnelles, qu'il y ait des impératifs de propreté publique. Et ces impératifs-là peuvent parfois l'emporter sur le tri. Mais c'est une mesure totalement exceptionnelle", martèle le porte-parole. "La règle d’or chez Bruxelles-Propreté, c'est un camion par flux".

"Ces déchets-là ne sont pas mélangés pour la simple et bonne raison qu’ils sont destinés à des filières différentes", précise Adel Lassouli, qui détaille :

Le sac orange qui contient les déchets alimentaires est valorisé énergétiquement ;

Le sac blanc, donc les déchets résiduels, est incinéré. Là aussi, il y a une valorisation énergétique ;

Le sac jaune, tout ce qui est papiers-cartons, est valorisé puisqu'on récupère les emballages pour les réutiliser ;

Et enfin, le sac bleu est envoyé dans les environs de Gand pour être lui aussi trié et réutilisé.

"Ça n’a aucun sens pour nous et nos équipes de mélanger l’ensemble des flux. Nos usines sont dimensionnées de façon à trier les déchets les plus corrects possibles, on ne peut pas s’amuser à envoyer du papier avec du plastique et tout mélanger ensemble", explique le porte-parole de Bruxelles-Propreté. Et développe: "Lorsque ces déchets se retrouvent dans le sac blanc, ils deviennent des déchets résiduels, qui sont, certes, revalorisés énergétiquement, mais qui sont incinérés pour la plupart. Alors que lorqu'ils sont dans des sacs bleu ou jaune, ce ne sont plus des déchets mais des véritables ressources puisqu'elles vont être réintégrées et remises sur le circuit".

Par exemple pour les sacs bleu, quelques 18.000 tonnes sont récoltées chaque année en Région bruxelloise. Au total, 85% de ces 18.000 tonnes sont revalorisés, d'après les chiffres de Bruxelles-Propreté. D'où l'importance de trier, et recycler.

L'exemple du sac jaune: nous avons visité une usine de recyclage pour papier et carton

Et pour comprendre comme se déroule le tri au sein des usines de Bruxelles-Propreté, nous nous sommes rendus au centre de tri Recyclis qui gère les PMC (sacs bleu) et les papiers-cartons. Chaque année, l'usine reçoit 50.000 tonnes de sacs jaune. Le processus pour trier les déchets se déroule en 4 étapes, que le porte-parole explique:

D’abord un décartonneur va retirer les cartons les plus volumineux ;

Les sacs jaune sont ensuite déchiquetés pour en libérer le contenu ;

Il y a un tri optique qui se fait parce que la chaine est quasi entièrement automatisée, "on va aller chercher les papiers de meilleures qualités et les séparer de ceux de moins bonne qualité" ;

Et enfin, la dernière partie qui n’est pas automatisée: manuellement, un affinage est encore fait pour vérifier encore une fois les papiers qui sont de très bonnes qualités de ceux qui le sont moins.

Plus de 90% des papiers-cartons qui passent par l'usine sont récupérés. "Il y a de quoi se réjouir!", s'exclame le porte-parole. D'autant que ces emballages ne sont pas envoyés à l'autre bout du monde, mais sont revalorisés chez nous: "Il y a des filières qui sont évidemment intéressées par ces papiers-cartons et par les PMC. Il y a des emballages qu’on peut réutiliser en Belgique, ou bien en Europe dans des pays limitrophes".

L'importance du sac orange et du tri des déchets alimentaires

Oligatoires depuis le 15 mai dernier en Région bruxelloise, les sacs orange ont également leur importance dans le recyclage de nos déchets. "Ces déchets alimentaires sont également une ressource énergétique puisque 20 tonnes permettent de produire et fournir de l’électricité à une famille pendant 1 an. On produit aussi du digesta, qui est du compost de grande qualité", développe Bruxelles-Propreté.

Objectif sacs orange: arriver à 30.000 tonnes de déchets alimentaires chaque année.