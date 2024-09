Tout ce qu'il faut savoir pour qu'un permis de conduire reste valable

Hervé, qui nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous", a obtenu son permis il y a bien longtemps. Tellement longtemps, que la photo sur son permis ne lui ressemble plus. Un policier lui a d'ailleurs expliqué qu'il allait devoir changer son permis.

Hervé, qui nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous", a été contrôlé par la police. Lorsqu'il a présenté son permis de conduire, l'agent lui a indiqué qu'il devait changer la photo. En effet, Hervé a obtenu son permis il y a longtemps, et il ne ressemble plus à la photo.

Un premier avertissement

Le policier a raison. Pour que le permis de conduire reste valide, la photo doit être à jour. Si elle ne correspond plus à votre apparence actuelle, il est nécessaire de renouveler le permis. Il en va de même si le permis devient illisible. Lors d'un premier contrôle, la police vous donnera un avertissement. Mais lors d'un second contrôle, si aucune démarche n'a été faite, une amende pourrait être infligée.