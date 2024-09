Marc découvre son appartement dans un état "épouvantable": "Je ne sais rien faire contre les anciens locataires, ils sont insolvables"

Partager:

Des loyers impayés et un appartement dégradé, Marc a vécu la hantise de tout propriétaire. La situation n'évoluant pas favorablement, ses locataires devenus "insolvables" ont finalement été expulsés. Le propriétaire peut-il espérer récupérer son argent?

Propriétaire d'un appartement à Tubize, Marc a partagé son désespoir après avoir retrouvé son bien dans un état "déplorable". Le bail conclu avec ses anciens locataires n'aura duré qu'un an. En juin dernier, ces derniers ont été expulsés avec l'accord d'un juge de paix à la suite de loyers impayés. Marc a ensuite découvert que le logement a été détériorié. "Cet appartement avait été livré dans un état impeccable. Malheureusement, les gens qui sont restés pendant un an ont badigeonné les portes, les fenêtres… Ils ont tout laissé dans un état épouvantable", regrette-t-il. Une odeur de putréfaction épouvantable

Marc a décrit les dégradations observées après l'expulsion des locataires. "La cuisine était dans un état déplorable. Il y avait encore de la nourriture. Ils ont badigeonné les meubles de la cuisine en noir. J’ai dû gratter les meubles pour les avoir dans un état d’origine. Il y avait des crasses dans le four. La toilette était dans un état épouvantable également. Pour la salle de bain, même chose, tout était dans un état déplorable. La poignée de porte et des prises ont été arrachées. L’état de la salle de bain était immonde. Elle n’a jamais été nettoyée en un an. Dans une pièce, il n’y avait que des ordures avec une odeur de putréfaction épouvantable. J’ai découvert ça quand l’huissier m’a remis les clés. Ce dernier m’a dit 'J’ai déjà connu des situations pires que celle-là, mais c’est pas mal'." Le propriétaire raconte également comment la situation avec ses anciens locataires s'est progressivement dégradée ces derniers mois. "On a signé un bail en avril 2023. Ensuite, il y a eu des difficultés au niveau des paiements des loyers. J’ai été devant le juge de paix. En conciliation, on était tombé sur un accord d’un rattrapage des loyers en retard. Tout a bien fonctionné jusqu’à fin décembre 2023. A partir de là, ils ont tout coupé, et n’ont plus payé depuis lors. Malgré mes tentatives de conciliation… Je suis alors allé devant le juge de paix, au tribunal de Nivelles. Et le juge de paix a décidé immédiatement l’expulsion de mes locataires, le 18 juin dernier." À lire aussi Cyril et sa famille, des locataires, expulsés de leur logement à Fléron: "Quand on cherche une nouvelle maison, on est à chaque fois recalé" Comme les occupants de son logement sont "insolvables", Marc regrette de ne pas pouvoir récupérer son argent ("plusieurs loyers impayés et 4-5000 euros de frais" pour remettre son bien dans un bon état). "Ce que je dénonce, c’est que dans notre société, il y a des intouchables, des gens qui n’ont plus rien à perdre. Je ne suis absolument pas sûr de retrouver l’argent qu’ils me doivent. Plus tard, j’essaierai de savoir s’ils n’ont pas retrouvé un emploi, pour savoir s’il n’y a pas quelque chose qui est saisissable. J’ai essayé de tout faire pour eux, il ne faut pas me prendre pour un pigeon", conclut Marc. Dans certains dossiers, on finit par récupérer les sommes dues

En Wallonie, 4 à 5.000 expulsions domiciliaires sont ordonnées chaque année. La principale cause: les loyers impayés. La situation vécue par Marc est la crainte de chaque propriétaire. Que faire dans ces cas-là? Olivier Hamal, responsable du syndicat national des propriétaires, a répondu à nos questions. "La première chose à faire lors de la location du bien est de bien choisir son locataire. Les deux critères majeurs qui doivent être pris en compte sont : voir si la charge de logement (loyer + charges) ne dépasse pas 30 à 40% de ses revenus. Et l’autre critère est de s’assurer que le candidat locataire sera quelqu’un qui va occuper les lieux de manière tout à fait opportune, en bon père de famille." Et d'ajouter: "Lors des visites des candidats locataires, il faut essayer d’avoir un dialogue qui soit le plus précis possible. Et d’inciter le candidat locataire à apporter toute information utile permettant de vérifier si les conditions voulues sont remplies. C’est au candidat locataire à établir qu’il sera à même de respecter ses obligations de paiement du loyer et d’entretien du bien. Le locataire a également tout intérêt, dans le cadre de son contact avec son futur propriétaire, à donner les coordonnées de l’ancien propriétaire pour que le bailleur puisse s’adresser à cet ancien bailleur, pour voir si les relations se sont passées normalement entre eux, en termes de paiement des loyers mais également en termes d’entretien des lieux."