"C'est inhumain": alors que Laurent recueille des vieux chiens, trois sont empoisonnés

Lorsque nous contactons Laurent, propriétaire du sanctuaire pour chiens "Les quatre pattes en détresse" à Charleroi, il est en route vers la clinique vétérinaire universitaire de Liège. "C’est l’incompréhension totale", confie-t-il. La raison ? Trois de ses vingt-six chiens ont été empoisonnés par des boulettes de viande. "Jeudi soir, mon malinois Choukar a été empoisonné, un acte inhumain. Ce n’est que le lendemain après-midi que les symptômes sont apparus. Ma femme a retrouvé mon chien allongé, tremblant, avec de la mousse autour de la gueule", raconte Laurent. Paniqué, il se précipite vers la clinique vétérinaire la plus proche. "On m’a dit qu’il y avait peu à faire, le poison étant trop puissant. La seule chance de sauver mon chien était de l’emmener à Liège." À son arrivée, tout est prêt pour tenter de sauver Choukar. Mais la tragédie ne s’arrête pas là.

Cela prouve que l'acte était intentionnel et criminel.

De retour chez lui, l'horreur continue. "Deux autres de mes chiens, Loki et Ramses, étaient eux aussi en train d’agoniser", poursuit Laurent. "Ils ne vivent pas au même endroit que Choukar : lui reste à l’extérieur tandis que les deux autres sont à l’intérieur de la maison. Cela prouve que l'acte était intentionnel et criminel." Laurent retourne alors à Liège, où le diagnostic tombe : Loki et Ramses ont été empoisonnés de la même manière que Choukar. "Quelqu’un s’est probablement introduit dans mon jardin et a jeté ces boulettes de viande près de l’enclos de Choukar. Le lendemain matin, quand j’ai sorti mes deux autres chiens, ils ont été attirés par l’odeur de nourriture."